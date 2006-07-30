Новая трагедия на юге Ливана

По меньшей мере 40 человек убиты и ранены в результате израильского авианалета на населенный пункт Кана на юге Ливана, передает РИА «Новости».

В результате ночного налета израильской авиации были разрушены два жилых дома, сообщает радиостанция "Сава".

В свою очередь телеканал "Аль-Джазира" сообщает об одном трехэтажном разрушенном доме.

Чуть более десяти лет назад, в апреле 1996 года, Кана уже пережила подобную трагедию. Тогда в результате обстрела израильской авиации там погибли 105 мирных жителей и более 115 получили ранения. В основном это были женщины, дети и старики. Они нашли укрытие в организованном ООН лагере для ливанских беженцев с юга страны. По нему и пришелся удар израильской авиации.