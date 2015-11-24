Премьер Турции заявил, что страна имеет право защищать свое воздушное пространство

Об этом заявил премьер-министр страны Мехмет Давутоглу после того, как стало известно, что российский боевой самолет Су-24 был сбит турецкими истребителями, передает Би-би-си со ссылкой на Reuters.

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"Каждый должен знать, что наше международное право и национальная обязанность состоит в том, чтобы принимать любые меры против любого, кто нарушит наши воздушные или сухопутные границы", - сказал Ахмет Давутоглу.

В этот же день президент Турции Редежп Тайип Эрдоган утвердил новый состав правительства, предложенный премьер-министром после победы правящей партии на всеобщих выборах 1 ноября.

Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану также было незамедлительно доложено об инциденте с российским бомбардировщиком.