NORAD выезжает из супербункера

Центр Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента (North American Aerospace Defense Command - NORAD) будет переведен из бункера под горой Шайенн на находящуюся поблизости базу ВВС "Петерсон" (Peterson Air Force Base). Об этом пишет газета Washington Post, уточняя, что речь идет в первую очередь о той части оперативного комплекса NORAD, которая ответственна за обнаружение, идентификацию и ежедневное сопровождение всех антропогенных объектов в космосе.

По словам официальных представителей Пентагона, эти планы вызваны "изменившимися условиями войны" и "иными противниками". Однако Washington Post связывает переезд с экономическими причинами: на усовершенствование систем центра NORAD с 2001 года было потрачено около 700 миллионов долларов, при этом проведенная в июле 2006 года проверка показала, что значительная часть этих средств была растрачена впустую, пишет газета.

Подземный командный пункт NORAD был построен в штате Колорадо в середине 60-х. Он находится на глубине более 300 метров под землей и, как сообщается, способен выдержать прямое попадание баллистической ракеты с ядерной боеголовкой. Вход в бункер защищен специальными дверьми весом по 30 тонн каждая. Круглосуточно на дежурстве в комплексе находятся около 200 человек.

После переезда центр NORAD под горой Шайенн будет оставаться в состоянии "горячего резерва", то есть сможет быть подготовлен к использованию в течение нескольких часов, отмечает издание.

Лента.ру