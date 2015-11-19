Авария поезда во Франции: количество погибших увеличилось до 11

Количество погибших в катастрофе высокоскоростного поезда TGV , сошедшего с рельс 14 ноября в Эльзасе на скорости 243 километров в час, увеличилось до 11 человек, сообщает L'Еxpress.fr.

Отмечается, что в момент схождения с рельс в кабине машиниста было семь человек, вместо предусмотренных четырех.

Подчеркивается, всего в результате железнодорожной катастрофы пострадало 53 человека: 11 погибло и 42 было ранено.

"Это, к сожалению, может оказаться еще не окончательной цифрой, постольку 4 раненых до сих пор находятся в критическом состоянии", - заявил в ходе брифинга в понедельник заместитель прокурора Страсбурга Александр Шеврие.

Отмечается, что находившиеся в поезде четверо детей получили легкие ранения.

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Сообщается, что на месте катастрофы уже найдены два черных ящика, записи которых будут использованы во время судебного расследования трагедии, повлекшей человеческие жертвы.