Израильская авиация уничтожила одного из лидеров ”Хизбаллы”

В пятницу, 28 июля, израильские ВВС уничтожили одного из высокопоставленных лидеров шиитской группировки "Хизбалла". Об этом сообщает израильский источник Channel 10.

Нух Шалхуб был убит в ходе бомбардировки долины Бекаа в Ливане. По данным израильских спецслужб, он отвечал за снабжение "Хизбаллы" современными видами вооружений. Напомним, что в пятницу боевики этой группировки впервые применили для обстрела Израиля ракеты нового типа "Хабир-1", более мощные и увеличенной дальности действия.

В то же время, по данным другого израильского источника, Channel 2, в ходе ракетного обстрела израильской территории в пятницу в районе поселения Негев двое детей легко ранены осколками ракеты "Кассам", упавшей неподалеку от детской площадки.

Ранее в пятницу ракета "Кассам", выпущенная палестинскими боевиками с территории сектора Газа, упала рядом с детским садом в кибуце, расположенном около Ашкелона. В результате взрыва двое детей также получили легкие ранения, зданию детсада нанесен ущерб.

Лента.ру