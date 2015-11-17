При поиске взорвавших А321 террористов Россия пообещала действовать по статье устава ООН о "самообороне"

А также РФ призывает Совет безопасности ООН досогласовать проект резолюции о формировании широкого антитеррористического фронта.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, текст которого есть в распоряжении УНИАН

«В данных обстоятельствах Российская Федерация будет действовать в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, предусматривающей право государств на самооборону», - говорится в сообщении.

МИД РФ по поручению президента России настоящим оповещает всех зарубежных партнеров о том, что российские компетентные органы приступили к поиску преступников. Эта работа будет продолжена до тех пор, пока все причастные к преступлению не будут выявлены, найдены и привлечены к ответственности, где бы они ни находились. В данной связи Российская Федерация обращается ко всем государствам, организациям и лицам, ко всем друзьям и партнерам с призывом помочь в этой работе, с тем чтобы виновные понесли соответствующее наказание.

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«Это варварское нападение на наших граждан рассматривается нами в контексте серии кровавых террористических атак, совершенных в последнее время в Париже, Бейруте, Ираке, Анкаре, Египте», - говорится в документе.

Кроме этого, МИД РФ призывает Совет безопасности ООН безотлагательно досогласовать внесенный Российской Федераций 30 сентября с.г. проект резолюции о формировании широкого антитеррористического фронта на базе норм и принципов международного права и положений Устава ООН.

В статье 51 в частности говорится, что настоящий Устав ООН «ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена Организации, до тех пор, пока Совет безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности».

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Как сообщал УНИАН, самолет Airbus 321 российской компании Metrojet (ранее «Когалымавиа»), который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, разбился в Египте над Синайским полуостровом 31 октября. Все 224 человека, которые были на борту, погибли. Среди жертв катастрофы также четверо украинцев.

Сегодня, 17 ноября, директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что на борту российского самолета, выполнявшего рейс А321, в небе над Египтом произошел теракт - сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.