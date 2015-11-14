Генсек НАТО Столтенберг шокирован террористическими атаками в Париже

Соответствующее заявление генсека альянса распространено штаб-квартирой НАТО, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Я глубоко шокирован ужасными террористическими атаками в Париже сегодня вечером. Мои мысли с семьями погибших, со всеми, кто пострадал, и с народом Франции. Мы стоим сильными и едиными в борьбе против терроризма. Терроризм никогда не победит демократию", - заявил Столтенберг.