Три террориста продолжают удерживать заложников в театре в Париже

01:51, 14 ноября 2015
Мир
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Три террориста продолжают удерживать заложников в концертном зале в Париже, они не идут на переговоры, передает телеканал iTele.

REUTERS

"По нашей информации, в здании находятся три террориста. Один из нападавших, четвертый, убит полицией. Они отказываются от переговоров", — сообщил корреспондент телеканала, передает РИА Новости.

По данным его коллеги, полиция предупредила, что район вокруг концертного зала может быть заминирован. В прямом эфире телеканала, который ведет репортаж с места событий, несколько минут назад были слышны выстрелы.

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