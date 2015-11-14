Три террориста продолжают удерживать заложников в театре в Париже
01:51, 14 ноября 2015Мир
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Три террориста продолжают удерживать заложников в концертном зале в Париже, они не идут на переговоры, передает телеканал iTele.
REUTERS
"По нашей информации, в здании находятся три террориста. Один из нападавших, четвертый, убит полицией. Они отказываются от переговоров", — сообщил корреспондент телеканала, передает РИА Новости.
По данным его коллеги, полиция предупредила, что район вокруг концертного зала может быть заминирован. В прямом эфире телеканала, который ведет репортаж с места событий, несколько минут назад были слышны выстрелы.
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