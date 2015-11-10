В США суд заблокировал планы Обамы по легализации 5 миллионов мигрантов – СМИ

Об этом сообщает Радио Свобода.

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По информации издания, апелляционный суд пятого окружного суда в США в Новом Орлеане заблокировал планы президента Барака Обамы по защите примерно 5 миллионов нелегальных мигрантов от депортации.

Суд оставил в силе запрет суда Техаса о легализации в частности мигрантов, которые прибыли в США нелегально, но у которых родились здесь дети, которые, по закону, являются гражданами США.

Сообщается, что с тех пор как Обама объявил об этих планах год назад, республиканцы критиковали их. 26 штатов из 50 обжаловали такие действия администрации.

Этот запрет суд по легализации отдельных категорий мигрантов означает, что Обама вряд ли сможет выполнить одно из своих предвыборных обещаний прежде, чем покинет пост президента в 2017 году. Решение Апелляционного суда может быть обжаловано Верховным судом США, но процесс может занять несколько месяцев.

В то же время некоторые группы иммигрантов призывают Белый дом обжаловать решение в Верховном суде немедленно.