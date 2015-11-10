США и Турция договорились усилить давление на "Исламское государство"

Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает РИА Новости.

"Лидеры обсудили ситуацию в Сирии и важность расширения совместных усилий по укреплению умеренной сирийской оппозиции и усилению давления на ИГ. Они также обсудили пути создания условий для достигнутого путем переговоров решения конфликта, включая политический переход в Сирии", - заявили в Белом доме.

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Как отмечается, Обама также обсудил с турецкими президентом и премьером предстоящий саммит "Большой двадцатки" в Анталье, на который он намерен приехать. Кроме того, Обама поздравил Турцию с прошедшими 1 ноября выборами.