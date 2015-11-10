США и Турция договорились усилить давление на "Исламское государство"
08:33, 10 ноября 2015Мир
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Лидеры США и Турции в телефонном разговоре договорились усилить давление на террористическую группировку "Исламское государство" и обсудили пути урегулирования конфликта в Сирии.
REUTERS
Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает РИА Новости.
"Лидеры обсудили ситуацию в Сирии и важность расширения совместных усилий по укреплению умеренной сирийской оппозиции и усилению давления на ИГ. Они также обсудили пути создания условий для достигнутого путем переговоров решения конфликта, включая политический переход в Сирии", - заявили в Белом доме.
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Как отмечается, Обама также обсудил с турецкими президентом и премьером предстоящий саммит "Большой двадцатки" в Анталье, на который он намерен приехать. Кроме того, Обама поздравил Турцию с прошедшими 1 ноября выборами.
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