У индонезийского острова Суматра произошло землетрясение магнитудой 6,1

14:27, 08 ноября 2015
Мир
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Эпицентр подземных толчков находился возле северо-западной части побережья острова неподалеку от города Падангсидемпуан

Flickr/ Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня у побережья острова Суматра. 

Об этом сообщила Геологическая служба США, передает ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился возле северо-западной части побережья острова неподалеку от города Падангсидемпуан (провинция Северная Суматра). Очаг землетрясения залегал на глубине 75 км.

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

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