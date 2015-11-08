У индонезийского острова Суматра произошло землетрясение магнитудой 6,1

Эпицентр подземных толчков находился возле северо-западной части побережья острова неподалеку от города Падангсидемпуан

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня у побережья острова Суматра. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает ТАСС. По ее данным, эпицентр подземных толчков находился возле северо-западной части побережья острова неподалеку от города Падангсидемпуан (провинция Северная Суматра). Очаг землетрясения залегал на глубине 75 км. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter