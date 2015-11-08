У индонезийского острова Суматра произошло землетрясение магнитудой 6,1
14:27, 08 ноября 2015Мир
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Эпицентр подземных толчков находился возле северо-западной части побережья острова неподалеку от города Падангсидемпуан
Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало / Flickr/ Matt Katzenberger
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня у побережья острова Суматра.
Об этом сообщила Геологическая служба США, передает ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился возле северо-западной части побережья острова неподалеку от города Падангсидемпуан (провинция Северная Суматра). Очаг землетрясения залегал на глубине 75 км.
Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
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