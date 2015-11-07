СМИ: египетские эксперты подтвердили взрыв бомбы на борту российского самолета

Как передает со ссылкой на близкий к расследованию источник издание "Коммерсантъ", "взрывчатка могла сработать от временного таймера. Если бомба располагалась в негерметичной, например, хвостовой части самолета, к ней мог быть подключен датчик, замыкающий электроцепь при заданном падении давления на большой высоте", - сказал источник издания. По его словам, "квалификация" синайских боевиков, которые считаются спецслужбами одним из самых "агрессивных" и профессионально подготовленных отрядов "Исламского государства", вполне позволяет создать и грамотно заложить подобное устройство.

Читайте такжеБританские следователи: взрыв А321 мог произойти из-за установленной в багажном отсеке бомбы Версию о взрыве бомбы на борту A321 анонимно подтвердили судебно-медицинские эксперты из Египта, которые обследовали тела жертв катастрофы. По их словам, анализ повреждений, в частности разделение многих тел на фрагменты, свидетельствовал о том, что некоторые пассажиры рейса погибли еще в воздухе от минно-взрывных травм.

Ранее СМИ сообщили, что разведка США узнала о бомбе на борту А321 благодаря перехвату данных. Предположительно бомбу заложили сторонники "Исламского государства" или связанных с ним группировок.

Ранее сообщалось, что расшифровка бортовых самописцев А321 не помогла установить причину крушения. В течение двадцати минут полета все системы самолета работали в штатном режиме. Затем произошло событие, повлекшее за собой одномоментное отключение фиксации всех параметров работы систем А321.