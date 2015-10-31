Упавший на Синае российский самолет полностью разрушен - Reuters
Российский самолет, потерпевший крушение на Синае, полностью разрушен.
При этом большинство пассажиров, вероятнее всего, погибли.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на службу безопасности, которая работает на месте аварии.
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Ранее СМИ сообщали, что лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по киевскому времени и пропал с экранов радаров через 23 минуты, на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.
Вскоре египетские СМИ сообщили, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.
Также стало известно, что пилот пропавшего российского самолета рейса "Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург" после взлета запросил изменения маршрута и посадку в аэропорту Каира из-за технических неполадок.