В Госдуме РФ предложили уменьшить количество российских авиаперевозчиков до трех

Об этом он сказал в эфире "Русской службы новостей".

По его мнению, "это та сфера, в которую государство должно вмешаться". Пушков отметил, что это могут быть и частные, и созданные с госучастием компании.

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"Я обратил внимание, что катастрофы последних 50 лет, как правило, связаны с компаниями среднего типа. Это небольшие фирмы, владеющие 5–10 самолетами, которые сдавались под чартерные рейсы. Компании извлекали максимальную прибыль при минимальных затратах", - заявил он. По словам Пушкова, это позволит улучшить качество предоставляемых услуг, в том числе повысит безопасность полетов.

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Как сообщал УНИАН, российский лайнер Airbus-321 "Когалымавиа", который совершал рейс 9268 из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение 31 октября в Египте. Самолет вылетел из Египта в 6:21 мск, после чего исчез с экранов радаров в районе кипрской Ларнаки. На борту находились около 220 человек.

Причина крушения пока неизвестна, сообщалось о технической неисправности. Позже глава МИД Павел Климкин сообщил о том, что на борту самолета находились четыре украинца.