Более 20 мигрантов погибли у берегов Греции

По данным Ассошиэйтед Пресс, жртвами стали по меньшей мере 22 человека, греческие СМИ сообщают о 21 погибшем, передает Би-би-си. Первая деревянная лодка перевернулась около острова Калимнос в ночь на пятницу. В результате погибли 19 человек, но 138 мигрантам удалось спастись. Этот случай стал одним из самых серьезных, произошедших в греческих территориальных водах с тех пор, как волна мигрантов хлынула в Европу.

Второй инцидент произошел сегодня утром недалеко от острова Родос: по предварительной информации, погибли 3 человека, спасти удалось шестерых. Еще трое числятся пропавшими без вести.

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В минувшую среду в Эгейском море также затонули несколько лодок с мигрантами. По последней информации, погибли 16 человек, в том числе, семеро детей. Спасателям удалось спасти из воды 274 человека в районе острова Лесбос.

Греция продолжительное время страдает от притока беженцев, в основном - из Сирии и Афганистана. За последние полгода более полумиллиона человек добралось до берегов Греции из Турции. Только на прошлой неделе в Грецию прибывало около 9 тыс. мигрантов в сутки.

26 октября лидеры ЕС на экстренном саммите в Брюсселе договорились о создании дополнительно 100 тыс. мест в центрах по приему беженцев. Средства для этого обещают предоставить Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Банк развития Совета Европы.