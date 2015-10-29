В Швеции 14 мигрантов четвертый день живут в автобусе: им не нравится предложенное жилье

Как сообщает ТАСС, в минувшее воскресенье автобус миграционного управления привез 50 переселенцев в деревню Лима в 40 км от города Малунг провинции Даларна в центральной Швеции. Чиновники намеревались разместить беженцев в домиках летнего туристического лагеря, однако мигранты отказались выходить из транспорта, поскольку, по их мнению, пункт приема находится далеко от города.

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Отмечается, что власти вступили с беженцами в переговоры, объяснив, что выбор жилья в связи с огромным потоком мигрантов ограничен, и ничего другого им предложить они не в состоянии. Большая часть переселенцев все же согласились пройти в домики, но 14 человек продолжают акцию протеста в автобусе.

Владелец автобуса, компания "Вестин", уже обратилась в Службу имущественных взысканий с просьбой выселить беженцев из транспортного средства. "Мы ожидаем решения. Мы не знаем, как много времени займет его принятие", - отмечает представитель миграционного управления Мария Лёфгрен.

По данным управления, число мигрантов в 9,8-миллионной Швеции в 2015 году уже составило 105 тысяч человек. Согласно обнародованному на минувшей неделе прогнозу, количество беженцев в королевстве за этот и следующий год может достичь 360 тысяч человек.