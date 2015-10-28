Еврокомиссар отметил прогресс Черногории на пути вступления в Евросоюз

Об этом сообщает РИА Новости.

"Я смог заверить министра, что мы очень скоро опубликуем наш ежегодный доклад о прогрессе (на пути в ЕС), с этой точки зрения дела идут хорошо, в верном направлении", — сказал Хан журналистам после встречи с главой МВД Черногории Рашко Коневичем.

Он отметил, что стороны "также обсуждали подготовку к выборам".

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"Мы по-прежнему ждем окончательной имплементации избирательного законодательства, и министр меня заверил, что он завершит эту работу к марту следующего года. В этом отношении все должно быть готово, в частности, в том, что касается регистрации наблюдателей", — заявил еврокомиссар.

Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество шести государствам: Албании, Исландии, Македонии, Сербии, Турции и Черногории. В марте власти Исландии объявили об отзыве заявки на присоединение к ЕС.

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Ранее УНИАН сообщал, что правительство Черногории выразило оптимизм относительно того, что в декабре страну пригласят вступить в НАТО.

При этом, в Черногории в течение последних нескольких недель состоялась серия протестных акций, инициированных коалицией оппозиционных партий "Демократический фронт". Последняя массовая демонстрация произошла в субботу и завершилась разгоном активистов, против которых полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства.

Премьер-министр Черногории уже заявил, что Россия причастна к митингам оппозиции против правительства страны.