Премьер Баварии раскритиковал Меркель из-за ее политики в отношении беженцев

Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер раскритиковал канцлера Ангелу Меркель из-за ее политики в отношении беженцев.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на EurActiv.

Как известно, Зеехофер уже неоднократно убеждал Меркель установить ограничения на количество просителей убежища в Германии и даже угрожал подать в суд на федеральное правительство по этому поводу.

На этот раз в интервью местным СМИ он обвинил Австрию в неспособности координировать наплыв беженцев на своих границах с Баварией.

"Такое поведение Австрии вредит добрососедским отношениям. Нельзя так обращаться друг с другом", - сказал Зеехофер, добавив, что Меркель должна поговорить с канцлером Австрии, чтобы заставить соседнюю страну остановить поток беженцев.

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По словам Зеехофера, у Меркель есть время до воскресенья, чтобы отреагировать на его просьбу замедлить прибытие лиц, ищущих убежища.

"Если этого не произойдет, мы должны рассмотреть другие варианты, которые у нас есть", - сказал он, не уточняя, что именно имеется в виду.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень поддержки партии канцлера Германии Ангелы Меркель упал до трехлетнего минимумана фоне миграционного кризиса.