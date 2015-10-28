ИГИЛ перешел в наступление под Алеппо - WSJ

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в сирийской оппозиции.

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После нескольких дней боев в районе города Сафира в 20 км от Алеппо боевики "Исламского государства" перекрыли крупный путь снабжения войск Асада в Алеппо.

Отмечается, что сегодня бои шли в окрестностях Сафиры и, по данным некоторых представителей оппозиции, ИГИЛ взял под контроль часть районов города.

Ранее сообщалось, что Сирийская национальная коалиция (СНК), которую поддерживает Запад, утверждает, что российские воздушные атаки стали основной причиной гибели мирных жителей, и просит ООН о защите.