В Канаде обнародовали предварительные результаты расследования крушения "Левиафана-2"

Об этом сообщает Associated Press.

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По информации издания, пассажиры катера столпились с левой стороны верхней палубы и рассматривали кита, чем создали перевес. В то же время волна ударила в правый борт судна и опрокинула его, а люди оказались в воде.

Стало известно, что пятеро погибших были гражданами Великобритании, до сих пор продолжаются поиски пропавшего без вести австралийца.

Следователи опросили нескольких пассажиров и членов команды, выяснив, что им удалось развернуть один спасательный плот.

Полное расследование займет месяцы, отмечают в полиции.

Напомним, в начале недели неподалеку от Ванкувера затонуло судно с 27 туристами, которые хотели посмотреть на серых тихоокеанских китов.