Япония поддержала действия США у искусственных китайских островов

Правительство Японии поддерживает операции ВМС США в пределах 12-мильных зон у искусственных островов в Южно-Китайском море, которые КНР считает своими территориальными водами.

Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

"Нынешние действия США, - сказал он, - проводятся в сотрудничестве с международным сообществом, мы их поддерживаем".

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Во вторник генсек японского кабинета осудил политику Пекина в Южно-Китайском море. "Крупномасштабное создание искусственных насыпных островов, - сказал он, - это односторонние действия, вызывающие рост напряженности. Это предмет озабоченности всего мирового сообщества".

Напомним, ракетный эсминец "Лассен" ВМС США вошел во вторник в 12-мильную зону у одного из рифов в архипелаге Спратли, на котором Пекин строит искусственный остров с полномасштабной взлетно-посадочной полосой. В Японии, США и ряде стран Юго-Восточной Азии полагают, что путем создания таких насыпных объектов КНР пытается взять под контроль практически всю акваторию стратегически значимого Южно- Китайского моря, по которому проходят важные океанские транспортные трассы.