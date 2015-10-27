Bloomberg: Назревает первый спор Польши с ЕС, и это не то, о чем вы думаете

Об этом сообщает Ева Круковская в статье «Назревает первый спор Польши с ЕС, и это не то, о чем вы думаете», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Партия «Право и справедливость», которая находится на пути к беспрецедентному парламентскому большинству, будет бороться за особые условия согласно климатическому пакту ЕС, по словам Конрада Шиманского, вероятно, следующего министра, ответственного за дела Европейского Союза. Как крупнейший производитель угля на континенте, Польша хочет уступок, выходящих за рамки тех, которые европейские лидеры приняли в прошлом году, или она будет искать варианты отказа от пакта.

«Я думал, что миграция является наиболее сложной проблемой в Европе, но теперь, похоже, это будет политика в области климата», сказал Шиманский в интервью в Варшаве за два дня до выборов 25 октября. «Что касается миграции, Европа движется в сторону прагматизма. В вопросе климата, я не вижу приемлемого решения в данный момент».

ЕС хочет быть лидером в мировой борьбе с изменением климата. Его 28 членов согласились, что блок должен сократить выбросы парниковых газов, по крайней мере, на 40 процентов к концу следующего десятилетия, по сравнению с 1990 годом. В настоящее время в Польше это решение столкнулось с оппозицией правительства во главе с дочерью шахтера и партией, пообещавшей продвигать угольную промышленность, которая задействует почти 100 000 человек и будет кровоточить деньгами.

Польское вето

Президент Польши Анджей Дуда, чья победа в мае подтолкнула «Право и справедливость» к власти, во вторник наложил вето на ратификацию соглашения Организации Объединенных Наций 2012 года, которое продлит действие лимитов загрязнения в рамках Киотского протокола, заявив, что необходим более подробный экономический и юридический анализ. Согласно этому соглашению, ЕС согласился сократить парниковые газы на 20 процентов к 2020 году, наряду с уже существующими внутренними целями.

Парламент может отменить вето с помощью трех пятых голосов, и, возможно, сделает это, как только будут учтены новые исследования.

Цель 2030 года, которая уже включает в себя несколько механизмов, чтобы сделать сокращение выбросов менее дорогостоящим для стран Восточной Европы, заключается во вкладе ЕС в недавнее соглашение с ООН, которое представители намерены подписать в декабре на конференции в Париже.

Климатический и энергетический пакт ЕС на следующее десятилетие получил единодушную поддержку от лидеров блока в октябре прошлого года. За политическим соглашением последовал законопроект, представленный Европейской комиссией, который должен ускорить темпы сокращения двуокиси углерода в европейской системе торговли квотами на выброс. В первой половине следующего года комиссия также должна представить свод законов о том, как разделить среди государств-членов бремя сокращения загрязнения за пределами углеродного рынка.

"Стратегическая проблема"

Все это в итоге становится еще большим бременем для польской экономики и никогда не должно было быть подписано уходящим польским правительством, считает Шиманский. Помехами для Польши являются предложенное участие Европейского инвестиционного банка в выборе проектов, претендующих на помощь ЕС в рамках фонда модернизации, и запланированные правила по стандартам эффективности по углероду.

«Даже если будут внесены поправки, у нас по-прежнему есть стратегическая проблема, потому что даже когда все будет в кармане, мы не будем в состоянии компенсировать польскому энергетическому и промышленному сектору убытки, которые они должны будут понести», сказал Шиманский. «Сценарий отказа на столе показывает уровень трудностей при поиске решения».

Польша не сможет расплатиться за сокращения выбросов согласно текущим планам, заявили в партии «Право и справедливость». Льготы ЕС упали на 0,4 процента до 8,63 евро за метрическую тонну во вторник на бирже ICE Futures Europe в Лондоне, и прогнозы аналитиков касательно их утроения в ближайшие десятилетия являются "консервативными", сказал Шиманский.

«Мы будем добиваться адекватных механизмов компенсации», сказал он. «Мы будем отстаивать предложения, которые были представлены польской промышленностью и коммунальными предприятиями. Мы не будем останавливаться на мерах, уже предложенных в рамках пакета; мы выйдем за эти рамки».

У Польши большой потенциал для сокращения выбросов за счет модернизации стареющего производства энергии на основе угля, сказал Шиманский. Пока энергетический микс страны будет развиваться, чтобы включить большую долю возобновляемых источников энергии, темпы изменения должны быть адаптированы к географическим, политическим и экономическим условиям, сказали в «Право и справедливость».

«Европа должна рассмотреть различные способы снижения загрязнения окружающей среды», сказал Шиманский, который ранее был членом Европейского парламента. «Мне кажется, что некоторые отрасли промышленности злоупотребляют политикой ЕС в области климата, чтобы укрепить свои позиции на рынке».