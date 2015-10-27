В Йемене в результате обстрела больницы "Врачей без границ" есть раненые

Инцидент произошел в городе Саада, находящемся под контролем повстанцев-хуситов.

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По словам представителей организации, истребители нанесли несколько ударов по зданию больницы, где в тот момент находились врачи и пациенты. Сообщается, что здание разрушено, медицинское оборудование и запасы уничтожены.

Государственное информагентство Саба, которым сейчас управляют хуситы, со ссылкой на директора больницы Али Мугли сообщило, что несколько человек были ранены.

"Авиаобстрел привел к разрушению всей больницы со всем, что было внутри - техникой, медицинскими изделиями и лекарствами, а также травмам средней тяжести у нескольких человек", - сказал Али Мугли.

Военная коалиция во главе с Саудовской Аравией пока не комментировала этот инцидент. Она начала наносить удары по позициям в Йемене в марте, пытаясь вернуть к власти правительство, после того как хуситы захватили власть в результате восстания.

В начале октября больница "Врачей без границ" подверглась обстрелу в Афганистане, в результате чего было убито 22 человека, из них 12 были сотрудниками благотворительной организации. Позже США заявили, что больница была обстреляна по ошибке.