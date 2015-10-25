Сегодня в Брюсселе пройдет экстренный саммит по миграционному кризису
В воскресенье в Брюсселе состоится мини-саммит лидеров ЕС относительно миграционного кризиса.
Встреча была созвана президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в среду, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на пресс-службу евроинститутции.
Ожидается, что лидеры стран ЕС в первую очередь обсудят борьбу с наплывом мигрантов по маршруту Западных Балкан.
В мини-саммите примут участие лидеры Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Греции, Венгрии, Румынии и Словении, а также президент Македонии Георге Иванов и премьер-министр Сербии Александар Вучич.
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Ожидается также, что к обсуждению кризиса беженцев присоединятся президент Европейского Совета Дональд Туск, президент Европарламента Мартин Шульц, директор Frontex Фабрис Леггери и комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутьерреш.
Как известно, министры внутренних дел ЕС проведут экстренное заседание по миграционному кризису 9 ноября.