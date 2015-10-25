На побережье Ливии вынесло тела 40 мигрантов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на АР.

"По информации агентства, лодка с беженцами перевернулась в Средиземном море. Уточняется, что большинство мигрантов были жителями африканских стран", - говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что в лодке были еще 30 человек, их поиски продолжаются.

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Как сообщал УНИАН, 5 октября сотрудники организации Красного Полумесяца обнаружили 85 тел вблизи столицы Ливии, Триполи, и около 10 тел у города Сабрата, которое является главной отправной точкой для лодок с мигрантами, направляющихся в Европу.