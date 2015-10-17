У берегов Турции затонула лодка с мигрантами, погибли 12 человек

Судно с мигрантами направлялось через пролив из турецкого портового города Айвалык на греческий остров Лесбос. Когда оно начало тонуть, пассажиры вызвали спасателей по сотовому телефону, передает Би-би-си со ссылкой на турецкое информагентство Анадолу.

Читайте такжеУ берегов Турции паром протаранил лодку с мигрантами, минимум 13 погибшихВ ходе спасательной операции с тонущего судна удалось спасти около 25 человек. Национальности мигрантов агентство не указывает.

С начала 2015 года при попытках добраться в Европу через Средиземное море погибли около 3000 мигрантов из ближневосточных стран и Африки. Турция испытывает серьезные проблемы с притоком беженцев, главным образом из-за войны в соседней Сирии.

16 октября лидеры Евросоюза и Турции на саммите в Брюсселе согласовали предварительный план действий, призванных ограничить приток мигрантов в Европу, однако в тот же день официальный представитель правящей партии Турции, бывший министр культуры страны Омир Челик выступил с критикой договоренностей.