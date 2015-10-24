Генсек ООН осудил теракты в Пакистане

Генсек ООН Пан Ги Мун осудил террористические акты последних дней, происшедшие в Пакистане.

Жертвами боевиков в результате нескольких терактов в провинциях Белуджистан и Синд стали более 40 человек, в их числе есть дети, пишет Gazeta.ru.

Генеральный секретарь напоминает, что никто не может оправдать терроризм. Он призывает правительство Пакистана принять все необходимые меры для привлечения к ответственности исполнителей этих чудовищных преступлений и сделать все возможное для защиты населения, в том числе любых меньшинств», — подчеркивается в размещенном на сайте ООН коммюнике.

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Пан Ги Мун выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее сообщалось, что на юге Пакистана в результате взрыва погибли не менее 16 человек.