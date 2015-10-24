Турция готовится принять десятки тысяч новых беженцев из Сирии из-за авиаударов РФ

Турция готовится принять десятки тысяч новых беженцев из Сирии, которые хотят попробовать нелегально попасть в Европу, после того как правительственные войска Башара Асада начали наступление на позиции повстанцев.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Турецкое правительство заявляет, что пока нет никаких признаков бегства людей из Алеппо и близлежащих районов в Турцию в большом количестве, но это лишь вопрос времени.

"Мы готовим наши команды для новой волны. У нас есть передвижные кухни, еда упакована", - сказал вице-президент турецкого Красного Полумесяца.

По его словам, с тех пор, как Россия начала бомбить Сирию три недели назад, ситуация с беженцами ухудшилась.

"Это заметно в южной и восточной части Алеппо. Примерно 70-80 тысяч человек покинули свои дома и сейчас они пытаются найти безопасное место", - сказал он.