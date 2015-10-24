Песков уверяет, что цель российской военной кампании в Сирии состоит в спасении этой страны

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Русская служба Би-Би-Си.

В контексте "умеренной оппозиции" в Сирии Песков сообщил, что партнеры России так и не сумели определить какую-либо организацию, не имеющую связей либо с "Исламским государством", либо с "Аль-Каидой", либо с кем-то подобным.

Песков также считает все повстанческие силы в Сирии террористами. По его мнению, большая часть этих сил, которые представляют собой "опасность для Сирии и для нас, являются террористами".

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Песков убежден, что результатом бомбардировок, которые осуществляются под командованием США, стала оккупация двух третей сирийской территории "Исламским государством".

"Российские военные занимаются оказанием поддержки считанные недели, а мы уже наблюдаем первые признаки успешного наступления сирийской армии. Появилась слабая надежда, что она сможет спасти свою землю от террористов", - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, несмотря на заверения российской стороны только по позициям группировки «Исламское государство» или других «террористов», почти 80% российских авиаударов в Сирии пришлись по районам, которые ИГ не контролирует.

Как показал анализ, большая часть ударов была совершена в районах, которые удерживают другие противостоящие режиму сирийского президента Башара Асада группировки, в том числе ответвления "аль-Каиды", но также и боевики, которых поддерживает Вашингтон и его союзники.

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По данным сирийской оппозиции, в результате воздушных ударов российской авиации в Сирии, официально начались 30 сентября, погибли уже не менее 370 человек, из которых 127 были гражданские, среди них 36 детей и 34 женщины.