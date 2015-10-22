Die Welt: Ложная надежда России на возвращение

Об этом пишет Эдуард Штайнер в статье под названием «Ложная надежда России на возвращение», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Российская экономика находится в рецессии – но, возможно, есть перспектива улучшения. Главной компании страны и крупнейшему в мире производителю никеля и палладия, «Норильский Никель», удалось разместить семилетний международный заём на более чем миллиард долларов. Вскоре после этого, крупнейший в мире экспортер газа, «Газпром», также вернулся после почти года перерыва на рынок капитала и с помощью трехлетнего заёма получил 900 млн евро. Похоже, лед тронулся.

С чисто экономической точки зрения, это не так уж удивительно. И «Норильский никель», и «Газпром» - предприятия, которые не являются непосредственно предметом санкций ЕС, но пострадали от общего ограничения доступа к западным рынкам капитала.

Хотя эти два лидера мирового рынка в своих отраслях страдают от падения цен на сырье, также как их международные конкуренты, но в отличие от них, они выигрывают от резкого падения российской валюты: Поскольку они получают свои доходы от экспорта в долларах или евро, а затраты большей частью на внутреннюю добычу сырья покрывают в рублях, финансирование обходится дешевле. До конца года могут быть дальнейшие размещения облигаций в размере от двух до трех миллиардов долларов, говорится в докладе «Сбербанк CIB». Этих размещений ожидали, как сигнала, что инвесторы готовы покупать российские [ценные] бумаги, говорит Елена Титова, руководитель UBS Россия.

На рынке капитала царит облегчение. Западные аналитики пояснили Bloomberg, их надежда на то, что Запад ослабит санкции в среднесрочной перспективе, превращается в уверенность: признаков становится все больше.

Сомнительный приток капитала

На самом деле, в последние недели участились высказывания на этот счет, прежде всего, немецких лидеров. Европейский консенсус о продлении санкций явно слабее, чем 15-16 месяцев назад, говорит Герхард Манготт, эксперт по Восточной Европе в университете Инсбрука. В конце января, ЕС необходимо будет принять следующее решение по вопросу санкций.

В России привлекла внимание еще одна новость из мира капитала. Как показывают предварительные данные Центрального банка, в третьем квартале этого года впервые за последние пять лет поступило больше капитала, чем ушло. В частности, чистый приток капитала составил 5,3 млрд долларов.

Еще в прошлом году, отток капитала достиг рекордного уровня в 153 млрд долларов. Отток продолжался в первой половине 2015 года и достиг $ 52,2 млрд, и по сравнению с первым кварталом, во втором снизился на 38,5 процента.

По данным Центрального банка, российские компании начали сокращать свои зарубежные активы и переводить деньги домой, потому что там они им нужны гораздо больше. Другая причина притока капитала заключается в том, что массовый отток в иностранной валюте ослабел, и после прошлогодней шокирующей девальвации рубля, доверие к рублю снова растет.

Как бы положительно не звучало слово «приток капитала», в случае России оно также очень сомнительно. Хотя это был прогресс, когда предприниматели фактически с большим доверием привлекли деньги в страну. Но, как большой экспортер сырья, Россия, как правило, в нормальных экономических условиях имеет высокий профицит текущего счета, который уже сам по себе сопровождается оттоком капитала. Так как Россия из-за падения цен на сырьевые товары сейчас меньше зарабатывает на экспорте, и одновременно из-за упавшего рубля импортирует меньше товаров, текущий баланс уменьшается, а с ним и отток капитала.

Запад сокращает капиталовложения

Но не только российские компании уходят с Запада. Также западные компании раздумывают над тем, не стоит ли им заморозить свои вклады, учитывая тот факт, что России предстоит длительная стагнация. Некоторые – как, например, Deutsche Bank – уже и без того сократили бизнес в России или – как автопроизводитель General Motors – закрыли.

Авиакомпании, как Lufthansa, сократили свои рейсы в Россию. Розничные сети остановили расширение. Взгляд на прямые иностранные инвестиции (ПИИ) говорит о многом. С середины прошлого года они практически прекратились. Если в 2013 году они еще составляли 69,2 млрд долларов, в 2014 – 20,9 млрд, то в первом полугодии 2015 года – всего 2,8 млрд долларов.