Напавший с мечом на школьников в Швеции скончался в больнице

Мужчина, который совершил нападение в школе в Швеции и получил огнестрельные ранения при задержании, скончался в больнице, сообщил представитель полиции города Тролльхеттан Торд Харальдссон, передает РИА Новости.

"Совершивший преступление скончался", — заявил он.

Ранее шведские СМИ сообщили, что утром в четверг молодой человек в маске, у которого в руках "был либо большой нож или нечто похожее на меч", зашел в кафе, относящееся к школе города Тролльхеттан Западной Швеции, и ранил четырех человек — двоих взрослых и двух мальчиков 12 и 15 лет. Один из взрослых, который оказался учителем, а также один подросток скончались.

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По данным полиции, нападавшему было 20 лет, о его мотивах пока ничего не известно.

"Этот день — черный для Швеции. Я мыслями с жертвами и их семьями, учениками и учителями, со всем пострадавшим обществом. Слов не хватит описать то, что они сейчас переживают", — заявил глава правительства Швеции Стефан Лёвен, комментируя произошедшее в сообщении для прессы.