Der Spiegel: Совершены нападения на более чем 500 лагерей для беженцев

Об этом сообщает Йёрг Диль в своей статье «Совершены нападения на более чем 500 лагерей для беженцев», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Спираль насилия продолжает вращаться: число нападений на приюты для беженцев в первые три квартала 2015 года увеличилось в общей сложности до 505. Согласно информации Spiegel Online, такой вывод можно сделать из конфиденциального анализа Федерального управления уголовной полиции (BKA).

За тот же период в прошлом году это число составляло только 114 нападений, в 2011 году – всего 18. Большинство преступлений (121) произошли в земле Северный Рейн-Вестфалия. В большей части зафиксированных правонарушений речь идет о повреждении имущества (147), а затем пропаганде (97) и разжигании межнациональной розни (61). Газета «Süddeutsche Zeitung» также сообщает об этом документе.

Тем не менее, в будущем нападения могут еще больше, чем ранее, быть направлены на людей, предупреждает BKA в своем анализе, который появился за неделю до нападения на кандидата на пост обер-бургомистра Кёльна Генриетту Рекер. Стоит опасаться, что «в дополнение к преступлениям против собственности, направленным против общежитий, приютов и временных убежищ, агитация против якобы ответственных может приобретать все большее значение», сказано в заявлении.

«В частности, политики и администрация приютов находятся в целевом спектре соответствующих ксенофобских преступников». Опасность может грозить даже тем, кто, согласно логике правых, «извлекает выгоду из соответствующих объектов или содействует и приветствует их строительству», заявляют в BKA. Просители убежища могут «оказаться в центре внимания любых насильственных преступлений».

Идеологический консенсус в правоэкстремистском спектре

Государственные защитники из 14-го отделения ВКА рейнского Меккенхайма предположили, что правые экстремисты продолжат фокусироваться на вопросе убежищ: «Конца политической активности правой сцены в этой области в настоящее время не предвидится». Причина: Она (тема приютов) подходит для «создания идеологического консенсуса в иначе очень неоднородном правоэкстремистском спектре». Также в «гражданском спектре», в вопросе предоставления убежища, правым открылись «новые возможности мобилизации».

На сегодняшний день, однако, нет прямой связи между демонстрациями и нападениями на приюты беженцев, говорят в ВКА. Тем не менее, не исключено, что публичное подстрекательство «может оказать каталитическое действие на весь комплекс».

Органы безопасности также оценивают, кто стоит за нападениями на приюты беженцев. В 106 преступлениях есть 228 подозреваемых. Среди них 14, которые неоднократно осуждены. Согласно выводам, это почти всегда мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Двое из трех живут там, где совершили преступления, двое из трех ранее уже нарушали закон.

Однако: Также двое из трех, по информации властей, «не имели никаких правых связей». То есть, они до сих пор не были связаны с правым экстремизмом. Треть подозреваемых, в свою очередь, явно из «правой сцены». Из этих 72 человек, 38 подозреваемых принадлежали к право-экстремистской организации. «Конкретных доказательств того, что организация управляла преступлениями, до сих пор нет», заявили в ВКА.

«Увеличение количества нападений на приюты беженцев вызывает тревогу», сказал SPIEGEL ONLINE председатель Федеральной полиции Германии, Андре Шульц. «Мы должны принять жесткие меры против нарушителей, совершающих преступления на почве ксенофобии. Здесь нельзя умалять опасность. Нужно искоренить это в начале!» Кто поджег приюты беженцев, «должен рассматриваться как потенциальный убийца», говорит Шульц. «Необходим также четкий сигнал от общества, что мы не потерпим таких действий в Германии. Правые экстремисты не реализуют «волю народа», сказал глава полиции Шульц.