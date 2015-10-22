Миноброны РФ показало будни своей авиации в Сирии (видео)

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены будни российской авиации на базе "Хмеймим" в Сирии.

Видео появилось на странице ведомства в Facebook.

В видеоролике показаны взлет и посадка истребителей, часть ролика снята из кабины пилотов.

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Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.