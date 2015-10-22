Der Spiegel: визит государства-изгоя

В статье Бенджамина Биддера и Кристофа Сидова под названием «Визит государства-изгоя», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, пишется о том, что таким расслабленным Башара аль-Асада уже давно никто не видел. С сияющей улыбкой сирийский диктатор подошел к принимающей стороне, раскованно позировал перед камерами в Кремле. Неожиданный визит у Владимира Путина в Москве во вторник вечером, о котором стало известно только постфактум, является важным дипломатическим ростом значения ослабленного правителя.

Это первый государственный визит Асада за границу после начала восстания в Сирии четыре с половиной года назад. В декабре 2010 года президент Сирии последний раз встречался со своим французским коллегой Николя Саркози в Париже. Тогда Асад еще считался потенциальным партнером Запада, сегодня, после начала гражданской войны с более чем 200,000 погибших и миллионами беженцев, для американцев и европейцев он – изгой.

Но не для России: президент Владимир Путин принял гостя из Дамаска вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Тот факт, что четыре самых сильных политика Москвы нашли время для Асада, подчеркивает важность визита.

Инициатива исходила от России

Путин поприветствовал гостя из Дамаска в Москве. Но затем он немедленно сказал то, что должно прояснить всему миру, от кого исходит инициатива нового переворота. От него самого, разумеется. Он был рад, что Асад «ответил на нашу просьбу и приехал в Россию».

В течение многих лет, Асад вряд ли показывался где-то еще, кроме Дамаска, за исключением визитов войск в Хомсе в 2012 году и в пригороде столицы в прошлом году. По-видимому, правитель считает обстановку сейчас достаточно стабильной, чтобы покинуть страну для короткого визита.

Во многом это связано с воздушными ударами, которые осуществляет российская армия с конца сентября в Сирии. Расчет Путина заключается в том, чтобы «превратить первые военные успехи в политический капитал, с помощью которого он начнет политический процесс, на своих условиях», говорит Дмитрий Тренин, глава московского Центра Карнеги.

Однако, есть сомнения, что этот расчет оправдается. Хотя Москва и удивила Запад своими военными действиями. Но смелое предприятие Кремля до сих пор еще не привело к смягчению международных фронтов в сирийском конфликте. Пока на Западе только отдельные голоса требуют общих действий с Россией.

Кроме того, атаки России встревожили Турцию, в конце прошлой недели турецкие военные даже сбили российский разведывательный дрон. Также отношения с Саудовской Аравией остаются напряженными, - несмотря на расширенную челночную дипломатию между Москвой и Эр-Риядом.

А Соединенные Штаты? Премьер-министр Медведев хотел привести сирийскую делегацию в Вашингтон. Не заинтересованы, заявили в столице США.

Москва обеспечивает продвижение фронта, поддерживающего Асада

Визит Асада в Москву уточняет, что Путин хочет использовать весь свой политический вес, чтобы заступиться за президента Сирии. Бомбардировку позиций повстанцев в случае сомнения может также осуществлять Иран. Возможно также сотрудничество, как в 2014 году в Ираке: Россия тогда поставляла Багдаду истребители для использования против ИГ, но потом самолетами управляли иранские пилоты.

Однако, визит подчеркивает, что Асад в настоящее время считает своим главным внешнеполитическим союзником не Иран, а Россию. Еще несколько месяцев назад Тегеран был бы логичным первым местом для зарубежного визита диктатора, ведь Иран в течение 35 лет поддерживает режим в Дамаске. Иранские генералы планируют и управляют основными операциями сирийских правительственных сил. Российские дипломаты несколько недель назад сообщили изданию «Der Spiegel», что Асад все меньше доверяет правительству в Тегеране и, следовательно, делает ставку на военную поддержку со стороны России.

Осуществляя военное вмешательство, Москва защищает от рисков продвижение фронта, поддерживающего Асада. Кто рискнет пойти на открытую конфронтацию с Россией, ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности ООН?

Неясно, кроме того, какого будущего хочет Кремль для Сирии и Асада. До сих пор дружески расположенные к Кремлю московские эксперты прогнозировали, что Путину не важна в первую очередь личность Асада. Кремль хочет в военном плане привести режим в лучшее положение для ведения переговоров, в конечном счете, без раздела Сирии не обойтись.

Об этом теперь - по крайней мере, официально – речь больше не идет. Наоборот: Асад поблагодарил Путина за его участие в борьбе за «единство и независимость Сирии».