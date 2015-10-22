Омск засыпало снегом - за день выпала месячная норма (фото)

В результате снегопада город встал в десятибальные пробки, губернатор региона Виктор Назаров распорядился вывести на работу все снегоуборочные машины, сообщает РИА Новости

Местные СМИ утром в четверг сообщают, что в городе после выпавшего за ночь снега серьезно затруднено движение транспорта. Город сковали многокилометровые пробки. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы на дорогах достигали максимального значения — 10 баллов.

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"По предварительным данным Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, за последние сутки выпала месячная норма осадков — 23 миллиметра. Начальник Управления Сергей Иванов сообщил, что такой снегопад при сильном ветре — опасное погодное явление. В регионе объявлено штормовое предупреждение", — сообщает в четверг правительство Омской области.

Согласно данным областного главка МЧС, сильный снег, гололед, снежные заносы на дорогах, а также сильный ветер порывами от 17 до 22 метров в секунду продлятся в регионе до конца четверга.