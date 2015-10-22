Ведущим 88-й церемонии вручения премии "Оскар" станет актер Крис Рок - СМИ
00:47, 22 октября 2015Мир
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Ведущим 88-й церемонии вручения премии "Оскар", которая пройдет в 2016 году, станет американский комедийный актер Крис Рок.
REUTERS
Об этом говорится в опубликованном сообщении киноакадемии, сообщает ТАСС.
"Я так рад быть ведущим церемонии, - отметил в этой связи 50-летний актер, который в 2005 году уже вел премию. - Это здорово, что я вернулся".
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 28 февраля 2016 года в Лос-Анджелесе.
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Американский актер, комик и кинематографист Крис Рок снимался в фильмах "Все или ничего" (The Longest Yard, 2005), "Догма" (Dogma, 1999), "Полицейский из Беверли-Хиллз 2" (Beverly Hills Cop II, 1987) и многих других.
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