Ведущим 88-й церемонии вручения премии "Оскар" станет актер Крис Рок - СМИ

Об этом говорится в опубликованном сообщении киноакадемии, сообщает ТАСС.

"Я так рад быть ведущим церемонии, - отметил в этой связи 50-летний актер, который в 2005 году уже вел премию. - Это здорово, что я вернулся".

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 28 февраля 2016 года в Лос-Анджелесе.

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Американский актер, комик и кинематографист Крис Рок снимался в фильмах "Все или ничего" (The Longest Yard, 2005), "Догма" (Dogma, 1999), "Полицейский из Беверли-Хиллз 2" (Beverly Hills Cop II, 1987) и многих других.