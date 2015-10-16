Грузия хочет международного расследования в отношении военнопленных

Об этом заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, сообщает ВВС Украина.

"Это расследование не будет считаться полноценным, если Гаагская прокуратура не расследует факты убийств и пыток наших грузинских военнопленных. Я задала вопрос, что одним из главных направлений этого расследования должны быть пытки и убийства Георгия Анцухелидзе, Кахи Хубулури, Ушанги Сопромадзе, а также факты пыток и бесчеловечного отношения к другим 23 грузинским военнопленным", - заявила госпожа Цулукиани.

Фату Бенсуда прибыла в Грузию сразу после обращения к судьям Международного уголовного суда с просьбой дать санкцию на расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечества в ходе вооруженного конфликта в Грузии в августе 2008 года.

Прокурор просит предоставить санкцию на проведение расследования ситуации в Грузии в период с 1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года.

Согласно пресс-релизу суда, прокурор имеет достаточные основания полагать, что во время конфликта были совершены военные преступления и преступления против человечества.

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"К ним относятся возможные преступления, совершенные в рамках кампании по высылке этнических грузин из Южной Осетии, а также нападения на миротворцев со стороны грузинских и югоосетинских вооруженных сил", - говорится в сообщении суда.

Конфликтом августа 2008 года в Гаагском суде заинтересовались сразу после прекращения боевых действий, однако до сих пор никаких процессуальных решений суд не принял.