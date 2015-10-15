В результате наводнения на юге Италии погибли двое людей (фото)

Вследствие наводнения уже погибли двое людей – женщина 70 лет и пожилой мужчина, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Repubblica. В настоящее время улицы города затоплены. Закрыты школы и административные учреждения, не работают магазины.

Штормовая погода наблюдается по всей провинции Кампанья, затрудняя спасательные работы. К ликвидации последствий непогоды привлечены сотрудники управления гражданской защиты из соседних городов, пожарные и военные.