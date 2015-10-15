В результате наводнения на юге Италии погибли двое людей (фото)
21:08, 15 октября 2015Мир
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Итальянский город Беневенто на юге страны страдает от наводнения после того, как река Калоре вышла из берегов из-за сильных дождей.
Вследствие наводнения уже погибли двое людей / repubblica.it
Вследствие наводнения уже погибли двое людей – женщина 70 лет и пожилой мужчина, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Repubblica. В настоящее время улицы города затоплены. Закрыты школы и административные учреждения, не работают магазины.
Штормовая погода наблюдается по всей провинции Кампанья, затрудняя спасательные работы. К ликвидации последствий непогоды привлечены сотрудники управления гражданской защиты из соседних городов, пожарные и военные.
В настоящее время улицы города затоплены / repubblica.it
К ликвидации последствий непогоды привлечены сотрудники управления гражданской защиты / repubblica.it
Штормовая погода наблюдается по всей провинции Кампанья / repubblica.it
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