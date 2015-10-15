Администрация Обамы не знает, что делать с Россией – американский журналист

Об этом рассказал американский журналист, бывший военный, служивший в Афганистане, Адриан Боненбергер, пишет Новое время.

"Обама рассказывал о том, как мир станет более безопасным. Этого так и не случилось. Я верю и в диалог, и в дипломатию. Человек с минимальными моральными ценностями должен попытаться решить дело миром, прежде чем вступать в войну - самое опасное занятие из всех, придуманных людьми, после которого даже выжившие солдаты и офицеры остаются навсегда травмированными увиденным", - считает он.

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По словам американского журналиста, администрация Обамы стойко отказывалась от разработки разумной внешнеполитической стратегии, которая помогла бы определить отношения с различными регионами мира.

"Этот вакуум тут же заполнили две новые силы: региональный и этнический исламский экстремизм на Ближнем Востоке и возрожденный российский национализм в Евразии, печальным последствием которого стал конфликт в Украине. Похоже, администрация Обамы не знает, что делать с Россией, или не готова что-либо делать, помимо символических шагов", - подчеркнул Боненбергер.

Американский журналист считает, что путинская Россия использует эту вседозволенность, отправляя свои войска в Сирию, чтобы открыто поддержать режим Башара Асада, а также продолжает оккупацию Крыма и территорий в Восточной Украине.

Полное интервью читайте в выпуске журнала "Новое время страны" №38.