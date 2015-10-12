В Афганистане убили сотрудницу ООН

Афганские чиновники сообщают, что сотрудница ООН была застрелена боевиками в провинции Кандагар.

Пресс-секретарь губернатора провинции Кандагар заявила 12 октября, что два боевики на мотоцикле застрелили афганку Турпакай Олфат, когда она направлялась домой из офиса, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеВ столице Афганистана прогремел мощный взрыв

Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в Афганистане (ЮНАМА) подтвердила смерть Олфат в заявлении, говоря, что «возмущена убийством своего сотрудника».

Ни одна группировка еще не взяла на себя ответственность за убийство.