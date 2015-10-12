Порошенко поздравил Лукашенко с пятой победой на выборах президента Беларуси

Как сообщает пресс-служба главы белорусского государства, сегодня состоялся телефонный президентов Украины и Беларуси.

"Порошенко поздравил Лукашенко с переизбранием на должность президента Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Во время беседы были затронуты некоторые вопросы белорусско-украинских отношений.

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Главы двух государств договорились о поддержании контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщал УНИАН, наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на выборах президента Беларуси, состоявшихся 11 октября, негативно оценивают процесс подсчета голосов и подведения итогов голосования.

На выборах президента Беларуси, по предварительным данным, победил Лукашенко, набрав 83,49% голосов.