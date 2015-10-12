Болгария будет брать биометрические данные для выдачи краткосрочных виз

Об этом сообщает издание «Болгарские новости по-русски». Отмечается, что изменения внесут в закон об иностранных гражданах после того, как через две недели их обсудят в правительстве страны и Народном собрании Болгарии.

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Посольства и консульства Болгарии за границей должны будут собирать биометрические данные кандидатов на получение краткосрочных виз в страну. Кроме того, изменения коснутся и тех, кто собирается получить разрешение на долгосрочное пребывание в стране для ведения бизнеса. Также для этой категории иностранцев планируется ввести обязательные требования, согласно которым бизнесмены должны будут принять на работу не менее 10 граждан Болгарии.

Целью поправок является введение строгого контроля над целью поездок и причинами пребывания иностранцев в стране. Отмечается, что для граждан Евросоюза процедуру получения долгосрочных виз предлагается упростить.

Ранее сообщалось, что летом 2015 года спад турпотока на морских курортах Болгарии составил 10%. Суммарные потери достигли 150 млн евро. Сильнее всего упал турпоток из Украины и РФ.