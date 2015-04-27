Болгария впервые привлекла армию к сдерживанию потока мигрантов

15:20, 27 апреля 2015
Мир
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Власти Болгарии впервые отправили войска на границу с Турцией, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов, в основном прибывающих из Турции и Ирака.

Болгария привлекла армию для сдерживания мигрантов из Турции / vokrug-sveta.info

Власти Болгарии ранее обвиняли Турцию в том, что она направляет часть прибывающих в страну беженцев из Сирии к болгарской границе, передает Би-би-си.

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Правозащитники критикуют Болгарию за то, что беженцам отказывается во въезде и в возможности попросить убежища в стране.

На прошлой неделе Евросоюз согласовал пакет новых мер для сдерживания притока мигрантов по морю, однако некоторые страны ЕС жаловались, что к их мнению не прислушались

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