Болгария впервые привлекла армию к сдерживанию потока мигрантов
15:20, 27 апреля 2015Мир
1831
Власти Болгарии впервые отправили войска на границу с Турцией, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов, в основном прибывающих из Турции и Ирака.
Болгария привлекла армию для сдерживания мигрантов из Турции / vokrug-sveta.info
Власти Болгарии ранее обвиняли Турцию в том, что она направляет часть прибывающих в страну беженцев из Сирии к болгарской границе, передает Би-би-си.
Читайте также50% немцев готовы к увеличению потока мигрантов в Германию - опрос
Правозащитники критикуют Болгарию за то, что беженцам отказывается во въезде и в возможности попросить убежища в стране.
На прошлой неделе Евросоюз согласовал пакет новых мер для сдерживания притока мигрантов по морю, однако некоторые страны ЕС жаловались, что к их мнению не прислушались
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter