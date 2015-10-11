Минобороны РФ показало очередную серию бомбардировок Сирии (видео)

Министерство обороны России опубликовало кадры новых авиаударов по позициям боевиков "Исламского государства" (ИГ) в Сирии.

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Самолеты Су-24М в районе населенного пункта Сальма уничтожили полевой штаб формирований "Исламского государства", координировавший действия боевиков в провинции Латакия, сообщило Минобороны РФ на своей странице в Facebook.

В результате прямого попадания корректируемой авиабомбы КАБ-500 здание, в котором якобы укрывались главари боевиков, полностью разрушено, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.

Всего за сутки Воздушно-космические силы (ВКС) РФ совершили 64 боевых вылета в Сирии, нанесены удары по 63 объектам "Исламского государства". Авиаударами были уничтожены 53 укрепленных района и оборонительные позиции террористов с вооружением и военной техникой; один полевой командный пункт боевиков; четыре лагеря подготовки террористов; семь складов боеприпасов; артиллерийская и минометная батареи.

Как сообщило Минобороны, разведка зафиксировала требования командиров боевиков "Исламского государства" о пополнении резервов боеприпасов и оружия, уничтоженных авиацией РФ, и переброске подкреплений из провинции Ракка.