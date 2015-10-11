"Жыве Беларусь": В центре Минска прошла акция протеста против Лукашенко (фото)
Лидеры оппозиции и кандидат в президенты Татьяна Короткевич на Площадь идти не призывали.
На Октябрьскую площадь в центре Минска вечером 11 октября вышли несколько десятков общественных активистов, сообщает Радыё Свабода.
Они принесли бело-красно-белые флаги и флаги «Европейской Беларуси» и развернули плакаты: «Бойкот диктатуре» и «Лукашенко, уходи». Активисты кричат «Жыве Беларусь».
Читайте такжеЗа Лукашенко проголосовали более 80% белорусов – экзит-пол
На Площадь уже вышли несколько сотен человек.
Лидеры оппозиции и кандидат в президенты Татьяна Короткевич на Площадь идти не призывали.
Акция закончилась мирно - прочтением молитвы.
За участие в акции на площади Независимости милиция задержала 17-летнего школьника, добавляет Белорусский партизан. Молодого человека милиция завела в маршрутку — именно в таком микроавтобусе "маскировались" сотрудники органов. Другие участники акции обступили микроавтобус и не расходятся.
Через полчаса парня отпустили. Он заявил, что не сожалеет о том, что принял участие а акции протеста
Издание отмечает, что его могут осудить за организацию митинга.
17-летний Егор Стрибневский, его одного задержали за бкб флаг, будут судить за организацию митинга (фото @Belsat_TV) pic.twitter.com/WzS8yHc4eZ
— Белорусский партизан (@belpartisan) October 11, 2015