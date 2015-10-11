"Жыве Беларусь": В центре Минска прошла акция протеста против Лукашенко (фото)

На Октябрьскую площадь в центре Минска вечером 11 октября вышли несколько десятков общественных активистов, сообщает Радыё Свабода.

Они принесли бело-красно-белые флаги и флаги «Европейской Беларуси» и развернули плакаты: «Бойкот диктатуре» и «Лукашенко, уходи». Активисты кричат «Жыве Беларусь».

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На Площадь уже вышли несколько сотен человек.

Лидеры оппозиции и кандидат в президенты Татьяна Короткевич на Площадь идти не призывали.

Акция закончилась мирно - прочтением молитвы.

За участие в акции на площади Независимости милиция задержала 17-летнего школьника, добавляет Белорусский партизан. Молодого человека милиция завела в маршрутку — именно в таком микроавтобусе "маскировались" сотрудники органов. Другие участники акции обступили микроавтобус и не расходятся.

Через полчаса парня отпустили. Он заявил, что не сожалеет о том, что принял участие а акции протеста

Издание отмечает, что его могут осудить за организацию митинга.