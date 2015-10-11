Путин заявил, что у России есть высокоточное оружие и есть воля его применить

РФ "вынуждена" модернизировать российскую армию высокоточным и высокотехнологичным оружием, поскольку многие комплексы устарели, а система вооружений в мире совершенствуется, "дело здесь не в мировой гонке", заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, партнеры должны знать, что Россия может в случае угрозы для обеспечения своей безопасности применить это оружие.

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"В принципе, все наши партнеры, во всяком случае, на экспертном уровне, осведомлены, что у России есть такое (высокоточное) оружие. Одно дело, что на экспертном уровне знать, что якобы, что у России такое оружие есть, другое дело — убедиться в том, что оно, первое, действительно есть… и оно действительно высокого качества. Третье, что есть люди, хорошо обученные, подготовленные, которые могут его системно применять. И четвертое, у России есть воля его применить, если это соответствует национальным интересам государства и российского народа", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия1" в интервью Владимиру Соловьеву.