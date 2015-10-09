На службу в российскую армию планируют призвать тысячу крымчан

Согласно информации российского ведомства, в Южном, Северо-Кавказском округах России и аннексированном Крыму около 6 тысяч граждан прошли призывные комиссии и готовятся к отправке в войска, сообщает Крым.Реалии.

«Около 400 призывников отобрано в Республике Крым и Севастополе. Всего в ходе осеннего призыва из Крыма планируется направить для прохождения военной службы около 1000 граждан, что в 2 раза превышает показатели предыдущего, весеннего призыва», – сообщает министерство.

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Оккупационные власти Крыма, подводя итоги весенней призывной кампании, сообщили, что служить в Вооруженные силы России отправились 600 крымчан.

В этом году впервые на службу в армию России призывались жители Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. 7 октября президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».