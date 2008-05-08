Пакистан испытал авиационную ракету, способную нести ядерный заряд

Пакистан в четверг успешно провел испытательный пуск крылатой авиационной ракеты "Раад" (Хатф VIII), способной нести ядерный заряд, сообщило со ссылкой на заявление представителей военного командования страны агентство Рейтер.

В заявлении пакистанского оборонного ведомства подчеркивается, что крылатая ракета "Раад", дальность действия которой составляет 350 километров, разрабатывалась исключительно как авиационная, однако не уточняется, была ли она запущена с самолета или с установки наземного или морского базирования.

"Эта ракета позволяет Пакистану достичь больших стратегических возможностей без захода в зону действия ПВО противника на суше и на море", - цитирует заявление военного командования РИА "Новости".

По словам представителей Минобороны Пакистана, крылатая ракета "Раад" может оснащаться боевыми частями всех типов, а ее система наведения позволяет поражать цели с высокой точностью.

О предыдущем испытании крылатой ракеты "Раад" руководство Пакистана сообщало в августе 2007 года.

Напомним, что вчера Индия провела испытания ракеты баллистической ракеты Agni III, обладающей радиусом действия более 3 тыс. км и способной нести ядерную боеголовку мощностью до 300 кт.