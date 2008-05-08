Ющенко поздравил Путина с новым назначением

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил поздравление Владимиру ПУТИНУ по случаю назначения председателем правительства Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

«Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего назначения на должность главы правительства Российской Федерации», - говорится в послании.

Президент Украины выразил надежду, что «начатый нами конструктивный диалог будет продолжен и в дальнейшем, а достигнутые во время наших переговоров в Москве договоренности будут реализовываться во имя дальнейшего плодотворного развития дружественных украинско-российских отношений».

В.ЮЩЕНКО пожелал В.ПУТИНУ «хорошего здоровья, успехов и новых свершений на этом ответственном государственном посту».