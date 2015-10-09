Президент Еврокомиссии: роль России в ситуации в Украине является неприемлемой

Об этом он сказал в четверг, 8 октября, во время выступления в немецком городе Пассау, сообщает Радио Свобода.

«Мы должны приложить усилия по практическому улучшению отношений с Россией. Это не возбуждает, но это должен быть», – сообщил Юнкер.

«Мы не можем вести наши отношения с Россией под диктатом Вашингтона», – отметил Жан-Клод Юнкер.

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Он также подчеркнул, что Россия должна «сделать сильный прогресс», добавив, что ее роль в ситуации в Украине является неприемлемой.

Как сообщал УНИАН, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уверяет, что сделает все для предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом при условии выполнения всех необходимых требований.